Огонь сильно повредил жилой дом в поселке. Сейчас сотрудники МЧС выясняют причину возгорания и обстоятельства происшествия

30 декабря в 7.45 в барнаульском поселке Лесном произошел пожар – горел частный жилой дом, сообщает “Инцидент Барнаул”.

По словам очевидцев, на пожаре пострадала хозяйка, а ее собака погибла.

На кадрах видно, что строение полыхало открытым огнем.

Причина происшествия уточняется. На месте работали сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что в Барнауле произошел мощный пожар в частном доме на Горе. Пожар возник в доме на улице Третьякова. На улицу вывели пожилых людей.

Взято отсюда