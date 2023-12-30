Огонь сильно повредил жилой дом в поселке. Сейчас сотрудники МЧС выясняют причину возгорания и обстоятельства происшествия
30 декабря в 7.45 в барнаульском поселке Лесном произошел пожар – горел частный жилой дом, сообщает “Инцидент Барнаул”.
По словам очевидцев, на пожаре пострадала хозяйка, а ее собака погибла.
На кадрах видно, что строение полыхало открытым огнем.
Причина происшествия уточняется. На месте работали сотрудники МЧС.
Ранее сообщалось, что в Барнауле произошел мощный пожар в частном доме на Горе. Пожар возник в доме на улице Третьякова. На улицу вывели пожилых людей.
Взято отсюда