В объявлении отметили, что дoм очeнь теплый и светлый. По словам продавца, его построили в 2015 гoду, используя современные и качественные материалы

В барнаульском поселке Казенная Заимка просторный кирпичный дом с пятью комнатами продают за 16 млн рублей, следует из объявления на сайте avito.

В доме два этажа, на первом из которых расположены большая кухня-гостиная, спальня и санузел. На втором обустроены еще три спальни, а также большой санузел и прачечная. Общая площадь жилья составляет 249 “квадратов”.

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