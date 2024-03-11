В барнаульском посёлке Власиха достроили новый корпус школы №98

Уже через неделю здесь начнутся занятия. Корпус долгожданный, т.к. подрядчик затянул со сдачей.

Готовность нового объекта к приёму детей сегодня оценили губернатор Виктор Томенко и барнаульский градоначальник Вячеслав Франк. В новом корпусе школы №98 будут учиться дети с 5 по 11 класс. Начальное звено останется в старом корпусе. Всего во Власихе в этой школе 1368 учеников, новый корпус был давно нужен. В спортзале теперь есть даже электронное табло и самое современное оборудование. В актовом зале всё автоматизировано, хороший звук и свет. В старом корпусе зал был на 80 мест, а тут – почти 300. Губернатору и главе Барнаула показали и новый кабинет ОБЖ, в старом корпусе его вообще не было, а также два новых кабинета информатики. И столовую, больше похожую на кафе. Школа получилась красивой и функциональной, общая сумма затрат – свыше полумиллиарда рублей. Часть средств выделена по нацпроекту «Образование», ещё часть – из краевого и городского бюджетов. С начала года это уже второй завершённый крупный объект в сфере образования. Недавно открыли школу в Повалихе Первомайского района. В планах на этот год – капитальный ремонт 14 школ. Ещё шесть школ в крае сейчас строят. Президент Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному собранию поставил задачу: до 2030 года провести капитальный ремонт всех школ, где он необходим.

Елена Тарасова

Взято отсюда.

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