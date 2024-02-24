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Ведущая праздников в Горняке

В барнаульском соборе появилась уникальная икона с образами святых юристов

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Впервые в иконографической истории на иконе изображены двое святых в светской одежде — это представители правосудия адвокат Иван Ковшаров и судья Юрий Новицкий

Алтайские мастера написали икону покровителей юристов России для Александро-Невского собора. 21 февраля перед ней уже прошел молебен, который возглавил настоятель собора, протоиерей Андрей Басов, сообщила Алтайская митрополия.

Впервые в иконографической истории на святыне изображены новомученики в светской одежде. Это Иоанн Ковшаров и Юрий Новицкий.

Обоих юристов казнили по итогам Петроградского процесса летом 1922 года. Вместе с ними расстреляли митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина (Казанского) и архимандрита Сергия (Шеина). Правозащитники вместе со священнослужителями собирали деньги и продовольствие для нуждающихся в период голода во время гражданской войны, но государство решило все изъять, включая богослужебную утварь. Кампания по изъятию столкнулась с сопротивлением верующих. В итоге не подчинившихся расстреляли.

Взято отсюда

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