В барнаульском спортклубе «Инваспорт» сделали ремонт

В просторном помещении, которое муниципалитет предоставил спортсменам-инвалидам, уже разместили силовые тренажёры.

Есть тут и оборудованные комнаты для теннисных столов, кардиозона, а также помещение для хранения лыж. Миллион рублей из городского бюджета выделили на обустройство туалетных комнат, душевых и раздевалок, оснащённых специальным оборудованием для инвалидов-колясочников. Клубу 30 лет, и до этого его участникам приходилось заниматься в подвале. Осенью его закрыли по соображениям безопасности. Тогда руководитель клуба обратился за помощью в нашу программу. Мы сняли репортаж, и дело сдвинулось с мёртвой точки. По поручению главы Барнаула Вячеслава Франка спортсменам выделили новое помещение по адресу улица Профинтерна, 37. Сейчас посещать спортивный клуб могут ещё и дети с ДЦП.

Ольга Салангина

Взято отсюда.

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