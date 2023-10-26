ТЦ "Европа" Фото: trcevropa.ru

По неизвестной причине в здании торгового центра сработала пожарная сигнализация. Персонал и посетители эвакуировались на улицу

Вечером 25 октября в барнаульском ТЦ “Европа” сработала пожарная тревога, сообщили “Толку” очевидцы.

Посетители и персонал эвакуировался, на место приезжали пожарные расчеты, но признаков пожара, судя по кадрам, не наблюдается. Вскоре люди вернулись внутрь.

Ранее в ТЦ “Район” на Докучаево сработала пожарная тревога. Ни дыма, ни огня барнаульцы не заметили.

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