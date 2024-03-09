В барнаульском театре показатели спектакль для подростков

Молодёжный театр Алтая в начале марта представил премьеру спектакля для подростков «Чучело».

События одноименной повести Владимира Железникова драматург Екатерина Гузёма и режиссер Игорь Лебедев перенесли из советского прошлого в наши дни. Сюжет решительно переписали, сместив фокус зрительского внимания с жертвы школьной травли Лены Бессольцевой (в спектакле ее играет Дарья Алаева) на инициаторов. Еще авторы спектакля сделали своих героев чуть старше – вместо шестого класса тут восьмой, а 14-летние подростки – это все же немного другое дело.

А вот от полемики со знаменитым фильмом Ролана Быкова (с невероятной маленькой Кристиной Орбакайте в главной роли) режиссер уходить не стал. Собственно, даже действие барнаульского спектакля начинается с того, что школьникам задают на дом написать об этом фильме сочинение. Они уверены, что картина морально устарела и с их жизнью не имеет ничего общего, – и, конечно, заблуждаются.

Своя иерархия

На то, что в классе сложилась некая «стая» со строгой иерархией, указывают строго черно-белые костюмы ребят, но у каждого с каким-нибудь ярким элементом вроде цветной пряди в волосах, длинного желтого шарфа в полоску или розовых очков. В этом монохромном окружении открытая новенькая Лена в своем мягком зеленом джемпере выглядит чужеродно до самого конца. «Я недавно в городе и живу у дедушки. Люблю читать фанфики. И писать фанфики! Смотреть дора­мы», – она представляется перед классом, перечисляя вполне расхожий набор увлечений.

Новые одноклассники оценивающе рассматривают ее и, похоже, остаются не впечатлены. Все, кроме Васильева (актер Владимир Кулигин), которому она нравится с первого взгляда. Но он в классе изгой и привык терпеть мелкие издевательства: в него то скомканной бумагой кидают, то отбирают рюкзак – ничего экстремального, но жить невыносимо. И прежде чем мы впервые услышим слово «чучело» в адрес Лены Бессольцевой, мы узнаем, что Васильев для всего класса «чухан» и «чушок» – почему-то у Вальки (его играет Виталий Прозоров) все обзывательства выходят на «ч».

Узнав, что на каникулы запланирована поездка всем классом в Москву, герои спектакля решают, как и в книге, сами заработать на карманные расходы. Их нанимают промоутерами родители главного «мажора» Димы Сомова (Антон Нечаев), чтобы подростки в ростовых костюмах зверей раздавали на улице листовки сети аптек. Однажды школьники сбегают с уроков в банкомат разменять заработанное, но случайно пойманный учительницей Сомов сдает всех, и поездку в наказание отменяют. Вот только Сомов не решается признаться одноклассникам, кто все рассказал, и тогда его вину берет на себя влюбленная Лена, становясь новой мишенью для травли.

Бунтуя против слабости

Работая над материалом, режиссер и драматург погрузились в тему буллинга, опрашивали знакомых о школьном опыте и читали психологов. И надо признать, что динамику отношений внутри группы подростков они выстроили правдоподобно: есть непререкаемые авторитеты – Шмакова и Миронова (Юлия Нагибина и Дарья Чиж), они как бы всегда над схваткой. Есть Валька, полагающийся на рост и силу и очень смешно завидующий богатенькому Сомову, потому что тот девчонкам нравится. А сам Сомов настолько не уверен в себе, что даже не решается открыто проявить симпатию к новенькой, не говоря уж о более серьезных признаниях. Наконец, есть Попов (Роман Чистяков), который старается проявлять как можно меньше индивидуальных свойств, чтобы не стать следующей мишенью. И есть эффектная сцена, в которой одну отличницу на уроке просят прочитать вслух то самое сочинение по фильму, но ее никто не слушает, каждый громко «думает» о своем.

Почему травят Васильева, нам тоже объяснят: он поздний ребенок одинокой школьной учительницы (Ирина Клишевич), которая явно не готова к сепарации. Бунтуя против ее гиперопеки и собственной слабости, он нечаянно превращается в главного инициатора травли Лены, которая ему так нравится: создает в мессенджере чат и подбивает на символическое сожжение ее «чучела».

«Я кого ни спрашивал из постановочной команды, все переживали что-то подобное в детстве, – признавался перед премьерой Игорь Лебедев. – Сегодня художник по медиа сказал: «Это про меня». Попадает ли спектакль в свою главную аудиторию – подрост­ков, – покажет время, но за точность и аккуратность разговора с ними команда искренне переживала. Так, актерам режиссер поручил изучать стиль общения современных школьников, потому что у каждого следующего поколения, даже следующего класса – свои «фишки», и важно не опаздывать. Еще им пришлось самим написать рэп от лица своих персонажей.

Роль педагога тоже изменили: если в книге и фильме учительница в силу личных обстоятельств детей почти не замечала, то в спектакле Маргарита Ивановна (Ольга Жучкова) пытается изменить ситуацию, но совершает ошибки. В конце, как говорит режиссер, ей ничего не остается, кроме как сделать нестандартный, даже иррациональный ход, чтобы хоть так отрезвить учеников, зашедших слишком далеко.

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Взято отсюда.

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