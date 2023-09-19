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В барнаульском ТРЦ Galaxy сработала пожарная тревога - ГОРНЯК22
20.09.2023

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В барнаульском ТРЦ Galaxy сработала пожарная тревога

ГОРНЯК2201 mins

ТЦ Галактика Фото: Анна Меньшикова

Спустя ровно месяц после срабатывания пожарной сигнализации в торговом центре это произошло снова. Причины и обстоятельства пока неизвестны

В ТРЦ Galaxy сработала пожарная сигнализация, сообщает Telegram-канал “Инцидент Барнаул”.

Судя по кадрам от очевидцев, после объявления о тревоге люди выходят из здания. О причинах срабатывания сигнализации не сообщается.

19 августа в Galaxy также срабатывала пожарная сигнализация. Всех посетителей и персонал эвакуировали, но визуально ни дыма, ни огня не было.

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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