В барнаульском ТРЦ Galaxy сработала пожарная тревога - ГОРНЯК22

ТЦ Галактика Фото: Анна Меньшикова

Спустя ровно месяц после срабатывания пожарной сигнализации в торговом центре это произошло снова. Причины и обстоятельства пока неизвестны

В ТРЦ Galaxy сработала пожарная сигнализация, сообщает Telegram-канал “Инцидент Барнаул”.

Судя по кадрам от очевидцев, после объявления о тревоге люди выходят из здания. О причинах срабатывания сигнализации не сообщается.

19 августа в Galaxy также срабатывала пожарная сигнализация. Всех посетителей и персонал эвакуировали, но визуально ни дыма, ни огня не было.