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В Барнаульском водоканале объяснили грядущее повышение тарифов

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В Барнаульском водоканале объяснили грядущее повышение тарифов

Вода. Кран Фото: pixabay.com

С 1 июля 2024 года тариф на холодную воду для жителей Барнаула повысится на 18,5%, тариф на водоотведение вырастет на 20%

Новые тарифы на коммунальные услуги в Алтайском крае начнут применяться с 1 июля 2024 года. В процентном отношении для жителей Барнаула наиболее ощутимо подорожает холодная вода (18,5%) и водоотведение (20%). В ресурсоснабжающей организации “Толку” объяснили грядущее повышение платежей.

В частности, в Барнаульском водоканале отметили, что платежи за услуги компании в общей квитанции составляют порядка 14% от общей суммы.

Взято отсюда

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