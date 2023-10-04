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В барнаульском волейбольном клубе Университет раскрыли планы на новый сезон

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Пресс-конференция ВК "Университет" накануне сезона 2023-2024 годов Фото: Пресс-служба ВК "Университет"

По итогам первого этапа Высшей лиги “А” чемпионата России, команда рассчитывает оказаться в восьмерке сильнейших. Дальнейшие задачи будут ставиться исходя из текущих реалий

Мужской волейбольный клуб “Университет” уже 6–7 октября проведет первые матчи нового сезона в рамках Высшей лиги “А” чемпионата России. Накануне своего первого выезда директор и главный тренер алтайской команды Иван Воронков, старший тренер Игорь Костяников и капитан Игорь Косяк ответили на вопросы спортивных журналистов.

Проверка боем

Свои первые официальные матчи в текущем сезоне “Университет” провел в рамках Кубка России.

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