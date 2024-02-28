реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В барнаульском зоопарке показали, как между собой общаются еноты

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В барнаульском зоопарке показали, как между собой общаются еноты

Енот. Зоопарк Фото: Толк

Еноты в зависимости от ситуации издают разнообразные звуки. Они могут передавать свое настроение или же информацию сородичам

В барнаульском зоопарке “Лесная сказка” показали, как еноты общаются между собой. В их арсенале множество звуковых сигналов: фырканье, рычание, мурлыкание, хныканье и даже свист. Видео с животными опубликовали на странице зоопарка в соцсети “ВКонтакте”.

Ранее сообщалось, что в барнаульский зоопарк привезли новых обитателей – куропаток. Десять новых птиц направили на карантин. Директор зоопарка отозвался о них как об очень шумных, подвижных, но красивых.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
ЕК работает со странами ЕС над отказом от поставляемого через Украину газа из РФ

ЕК работает со странами ЕС над отказом от поставляемого через Украину газа из РФ

Договор о транзите заканчивается в конце этого года Газопровод /…

Узнать больше
Трамвай сошел с путей и вылетел на проезжую часть в Барнауле

Трамвай сошел с путей и вылетел на проезжую часть в Барнауле

О пострадавших в инциденте не сообщается Сход трамвая с путей…

Узнать больше
“Росатом” может построить еще одну атомную электростанцию в Турции

“Росатом” может построить еще одну атомную электростанцию в Турции

Сейчас госкорпорация ведет переговоры с Минэнерго Турции Атомная электростанция /…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp