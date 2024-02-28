Енот. Зоопарк Фото: Толк

Еноты в зависимости от ситуации издают разнообразные звуки. Они могут передавать свое настроение или же информацию сородичам

В барнаульском зоопарке “Лесная сказка” показали, как еноты общаются между собой. В их арсенале множество звуковых сигналов: фырканье, рычание, мурлыкание, хныканье и даже свист. Видео с животными опубликовали на странице зоопарка в соцсети “ВКонтакте”.

Ранее сообщалось, что в барнаульский зоопарк привезли новых обитателей – куропаток. Десять новых птиц направили на карантин. Директор зоопарка отозвался о них как об очень шумных, подвижных, но красивых.

Взято отсюда