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В Барнаульском зоопарке показали забавные игры сурикатов

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В Барнаульском зоопарке показали забавные игры сурикатов

Сурикаты Фото: unsplash.com

Сейчас сурикаты живут в теплом домике, а к ним заходят сотрудники зоопарка, чтобы не только покормить и убраться, но и пообщаться со зверьками

В Барнаульском зоопарке “Лесная сказка” показали, как сурикаты играют с сотрудниками. Видео опубликовали в группе учреждения во “ВКонтакте”.

“Когда есть выбор между “покушать” и “поиграть с сотрудниками”, наши любимые крохи, разумеется, выбирают игры”, – отметили в публикации.

В зоопарке также подчеркнули, что позитивное общение с человеком – важная составляющая работы, благодаря которой животные учатся доверять людям.

Ранее в Барнаульском зоопарке показали, как между собой общаются еноты. В их арсенале множество звуков, которыми они могут передавать настроение и контактировать с сородичами.

Взято отсюда

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