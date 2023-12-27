Харза Фото: moscowzoo.ru

Харза (или уссурийская куница) — это один из самых ярких и крупных представителей рода куницы. Теперь такой зверек будет и в зоопарке Барнаула

В барнаульском зоопарке “Лесная сказка” снова пополнение — директор Сергей Писарев приобрел уссурийскую куницу. Об этом он рассказал во “Вконтакте”.

Впервые Писарев увидел очаровательных зверьков с золотистым мехом во время поездки в зоопарк “Лимпопо” в Нижнем Новгороде. По словам директора, он сразу влюбился в этих красавцев.

“Золотой мех играл на солнце. А сами они так красиво бегали по вольеру, что я не мог оторвать от них взгляд. Ну, а если я что-то захотел в коллекцию зоопарка, то обязательно найду это. И вот с Дальнего Востока к нам прилетела уссурийская куница. Сидит после перелета в карантине. Скоро вы сможете ее увидеть”, – поделился Сергей Писарев.

Харза, или уссурийская куница — самая большая и ярко окрашенная куница в своем роде. Обитает в основном в хвойных лесах по склонам гор с редкими скалами. В неволе могут прожить до 16-17 лет.

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Взято отсюда