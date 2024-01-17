На свет появились явнаский макак и три козлика — камерунские и нубийский

Сегодня, 17 января, стало известно, что в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» пополнение. На свет появились яванский макак, а еще двое камерунских и один нубийский козлик. Радостную новость зоопарк сообщил в телеграм-канале.

Зоопарк поделился с редакцией NGS22.RU свежими снимками малышей. В «Лесной сказке» говорят, что все детки хорошо питаются, любят овощи, фрукты и мясо.

В «Лесной сказке» корреспонденту NGS22.RU рассказали, что все звери чувствуют себя хорошо. В семье яванских макак Кирюши и Маси появился малыш. Его пол еще неизвестен.

Кстати, это уже не первое потомство пары макак. Остальные детки «разъехались» от мамы и папы по разным зоопаркам страны. То же самое ждет и маленьких козликов — двух камерунских и одного нубийского.

Ранее мы показывали, как в «Лесной сказке» вырос львенок — сын Алтая и Аи. Другой их ребенок уже давно живет в Самаре.

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17.01.2024