Новорожденные обитатели уже осваиваются в своем доме, и в скором времени за ними смогут понаблюдать все посетители заведения

В барнаульском зоопарке в начале 2024 года произошел беби-бум: там родились несколько малышей. Об этом говорится в Telegram-канале зоопарка.

Так, 14 января на свет появились два камерунских козленка, а 15 января нубийский козленок и малыш яванской макаки.

“Они прекрасны”, – поделились сотрудники зоопарка.

Комментаторы поздравили зоопарк с пополнением и отметили, что все малыши “нереально милые”.

Ранее в самарском зоопарке показали, как подрос львенок Алтай из Барнаула.

Взято отсюда