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В Барнаульском зоопарке утки открыли пляжный сезон, плескаясь в лужах

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В городе продолжает стоять теплая погода и птицы наслаждаются временем, когда снег тает и оставляет после себя лужи, в которых можно плескаться

В Барнауле в зоопарке “Лесная сказка” тает снег и утки облюбовали разлившиеся лужи, пишут в группе учреждения во “ВКонтакте”.

“Пляжный сезон объявляем открытым. Наверное, никто так не рад первым лужицам, как наши утки”, – пишут сотрудники зоопарка.

При этом, как подчеркивают работники, особенно радует птиц купание в лучах яркого солнца.

Ранее в Барнаульском зоопарке показали забавные игры сурикатов. Животные живут в теплом домике, и к ним заходят сотрудники, чтобы покормить зверьков и пообщаться с ними.

Взято отсюда

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