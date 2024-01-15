Ею смогут воспользоваться пациенты на диспансерном учете, женщины в послеродовой период и ветераны

В базовую программу ОМС теперь входит консультация психолога, сообщает “Катунь 24” со ссылкой на “Ведомости”.

Так, по направлению лечащего врача к психологам смогут обратиться пациенты, состоящие на диспансерном учете, женщины в период беременности, родов и в послеродовой период, а также ветераны боевых действий.

Новшества перечислили в утвержденной правительством программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024–2026 годы.

В список заболеваний, при которых россияне смогут получить консультации психолога, входят: хронические вирусные гепатиты B и C, сердечная недостаточность, ВИЧ, новообразования, алкогольный цирроз печени, заболевания с нарушением формирования пола и другие.

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Взято отсюда