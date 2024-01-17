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В Белгороде группа подростков нападала на людей, цитируя “Слово пацана”

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В Белгороде группа подростков нападала на людей, цитируя "Слово пацана"

При этом подростки публиковали в Сети видео драк и избиений

16 января жителей Белгорода возмутили видео, опубликованные местными подростками в соцсетях. На кадрах молодые люди избивают сверстников, дебоширят и собирают наркотики. Делом уже заинтересовалась полиция, сообщает информационный портал Бел.Ру.

Подростки публиковали снятые ими видео, которые содержали преимущественно записи драк и избиений. Из записей можно сделать вывод, что подростки нападали на прохожих, знакомых и иностранцев. Видео быстро распространились в Сети и попали в поле зрения полиции.

В пресс-службе УМВД по области сообщили, что по данному факту уже начата проверка. Устанавливаются личности запечатленных на видео молодых людей и обстоятельства произошедшего.

Позднее стало известно, что возбуждено уголовное дело. Трое подследственных ранее уже имели судимости. Свидетелей и потерпевших попросили срочно обратиться в полицию.

На данный момент большая часть скандальных материалов с канала подростков удалена. Комментарии закрыты, а ранние посты от ноября недоступны. Канал на момент публикации насчитывает более тысячи подписчиков.

Предположительно, главу так называемой “банды” возглавляет некий Эмиль. Белгородцы возмущены еще и тем фактом, напавший подросток пренебрежительно отзывается о русских. Люди в соцсетях требуют проверили его высказывания по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды).

Также замечено, что на одном из роликов принимавший участие в драках молодой человек цитирует персонажа сериала “Слова Пацана. Кровь на асфальте” (18+) с кличкой Кощей. По сюжету последний — отсидевший вор, “авторитет” и главарь группировки “Универсам”.

Российский сериал Жоры Крыжовника о жизни связанных с криминалом подростков из Казани стал в прошлом году настоящим хитом. Однако критики сериала считают, что после просмотра “Слова пацана” подростки вновь начнут устраивать драки и делиться на так называемые группировки.

Многие уверены, что в поступках подростков виноват именно сериал, но, судя по всему, молодые люди вели противоправный образ жизни и до его премьеры.

Стоит отметить, что первые доступные на канале публикации датируются ноябрём. Премьера “Слова пацана” состоялась же 12 сентября. Пик популярности сериала пришёлся на конец ноября — начало декабря. Кроме того, согласно официальной статистике, больше всего подростковых преступлений во второй половине прошлого года зарегистрировали в сентябре. В октябре и ноябре правонарушений было меньше.

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Взято отсюда

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