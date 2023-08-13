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В Белгороде прогремел взрыв, повреждена многоэтажка

редактор01 mins

Предположительно, причиной стал украинский беспилотник

Фото: “Настоящий Гладков”

Жители Белгорода сообщили о взрыве в городе. Как пишет Telegram-канал SHOT, инцидент произошел на улице Есенина. 

Согласно снимкам с места происшествия, пострадал фасад многоэтажного дома и автомобиль. По предварительной информации, добавляет Mash, речь идет об атаке украинского беспилотника. Там утверждают, что его сбили.

Официально событие пока не комментировали. О пострадавших в результате взрыва не сообщается.

Напомним, что ранее власти заявляли, что в Белгородской области сбили несколько беспилотников. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал о трех дронах, которые удалось ликвидировать.

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