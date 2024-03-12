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В Белгороде раздались взрывы и выстрелы днем 12 марта

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В Белгороде раздались взрывы и выстрелы днем 12 марта

Беспилотник Фото: pexels.com

В регионах вновь раздаются взрывы. В Белгородской области жители услышали стрельбу, а в в Воронеже объявляли ракетную тревогу

Жители Белгорода услышали звуки взрывов и стрельбы днем 12 марта. Дрон ВСУ атаковал коммерческое предприятие в городе, сотрудники Росгвардии сбили БПЛА из стрелкового оружия, передает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Подробной информации о происходящем нет, власти пока не комментировали ситуацию. О работе ПВО в Курске также сообщил губернатор региона Роман Старовойт, там были слышны взрывы. Кроме того, ракетную тревогу объявляли в Воронеже, она была отменена спустя полчаса, сообщает губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Напомним, что ночью и рано утром 12 марта беспилотники ВСУ массово атаковали регионы России. Так, в Белгородской области БПЛА сбросил четыре взрывных устройства. В результате повреждения линии электропередачи без света остались семь сел.

Взято отсюда

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