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В Белгороде украинские беспилотники врезались в жилой дом и здание ФСБ

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В Белгороде украинские беспилотники врезались в жилой дом и здание ФСБ

Беспилотник Фото: pexels.com

Сегодня украинские беспилотники уже неоднократно нападали на разные районы Белгородской области. Кроме того, ВСУ обстреляли Шебекино

Белгород днем 13 марта атаковали два беспилотника ВСУ самолетного типа. Пострадавших нет, однако есть повреждения зданий, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным ТАСС, один из БПЛА атаковал здание ФСБ, в нем поврежден фасад и выбиты окна. Однако губернатор области сообщил о нападении на многоквартирный дом: беспилотник врезался в здание, в результате чего в нем выбило окна в нескольких квартирах. Также повреждены фасад и кровля. Кроме того, от взрывной волны повредились окна в двух соседних образовательных учреждениях.

Второй дрон упал в реку, последствий нет. На местах работают оперативные службы.

За 13 марта это уже третья атака беспилотников на районы Белгородской области. Так, утром беспилотник атаковал село Графовка Шебекинского городского округа, а следом за этим появилась информация о падении с последующей детонацией БПЛА в селе Призначное Прохоровского района.

Напомним, что с утра 13 марта непрестанно приходят новые сообщения об атаках беспилотников ВСУ на российские регионы. В некоторых регионах объявлена и ракетная опасность, а Белгородская область подверглась обстрелу снарядами.

Взято отсюда

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