В Белгородской области атакована нефтебаза. Объявлена ракетная опасность

Из-за взрыва загорелся резервуар
5 марта 2024, 14:3365Написать комментарий
Беспилотник атаковал Губкинскую нефтебазу в Белгородской области. В результате загорелся один из резервуаров. О ЧП сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
— После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет, — написал губернатор Белгородской области у себя в телеграм-канале. — Оперативные и аварийные службы работают на месте.
Кроме того региональное ГУ МЧС предупредило местных жителей о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах.
— Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам, — говорится в сообщении ведомства.
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05.03.2024