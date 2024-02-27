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В Белгородской области три человека погибли при ударе дрона-камикадзе

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В Белгородской области три человека погибли при ударе дрона-камикадзе

Дрон. Беспилотник Фото: pixabay.com

Пострадавшие получили осколочные ранения разных частей тела. Их доставили в больницу, где оказывают всю необходимую медицинскую помощь

В Белгородской области украинский дрон-камикадзе ударил по автомобилю со строителями. В результате взрыва погибло трое человек, еще трое пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла вечером на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. Мужчины получили осколочные ранения разных частей тела. Пострадавших доставили в больнице на машинах скорой помощи, им оказывают всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что 15 февраля ВСУ обстреляли Белгород ракетами. В результате погибли семь человек, среди которых – годовалая девочка и 80-летняя местная жительница.

Взято отсюда

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