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В Белоярской крепости ночью произошел очередной пожар

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В Белоярской крепости ночью произошел очередной пожар

Пожар в Белоярской крепости Фото: vk.com/beloyarskaya_krepost

Это уже не первый пожар, который произошел в Белоярской крепости. Ранее здесь сгорела крыша и пострадали некоторые помещения

Ночью 21 января в Белоярской крепости под Новоалтайском произошел пожар, сообщается в соцсетях музея.

В результате случившегося полностью сгорел Дом Приказчика, в котором находились все экспонаты.

Возможной причиной возгорания стало печное отопление.

“В связи с этим, к сожалению, музей пока приостанавливает экскурсионную деятельность”, – говорится в сообщении.

Напомним, что это уже не первый пожар в крепости. Ранее ЧП произошло 16 ноября 2021 года. Общая площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Пострадавших на пожаре нет. Тогда в крепости полностью сгорела крыша и пострадали помещения.

Белоярская средневековая крепость – первый укрепленный форпост, появившийся в 1717 году на территории современного Алтайского края и положивший начало его присоединению и освоению Российским государством. Активисты воссоздали ее и устроили музей под открытым небом. Там также проводили колоритные фотосессии и устраивали исторические реконструкции.

Взято отсюда

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