Всего эвакуировали восемь человек

В Белокурихе вспыхнула квартира на улице Мясникова. Пожарные спасли двоих человек — еще шестеро эвакуированы. Подробности сообщают в пресс-службе краевого МЧС:

— Пожар произошел в квартире на 3-м этаже. На момент прибытия бойцов пожарной охраны была организована эвакуация людей из опасной зоны. Пожар был оперативно ликвидирован на площади не более 2 кв. м (горели домашние вещи).

В операции по спасению людей участвовали десять спасателей. Никто не пострадал.

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16.01.2024