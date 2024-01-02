В Белокурихе показали, на что потратили в 2023 году курортный сбор

Большинство из обновлений, конечно же, рассчитано на туристов

В Белокурихе рассказали, на какие основные объекты был направлен курортный сбор. Как сообщает ВКонтакте “Белка новости”, со ссылкой на городское издание “Город Белокуриха”, теперь это курортное местечко станет еще понятнее и занятнее для приезжих.

Так, в восьми местах по гостевому маршруту установлены современные информационные модули с важной информацией. Работы проведены на средства курортного сбора.

1 из 4 Фото: ВКонтакте "Белка новости" Фото: ВКонтакте "Белка новости" Фото: ВКонтакте "Белка новости" Фото: ВКонтакте "Белка новости"

На курортном сквере, Ореховой аллее появилась зона wi-fi и видеонаблюдение. Продолжилась установка ограждений вдоль гостевого маршрута.

На Курортном сквере построили современную детскую площадку. Кстати, последняя уже не раз подверглась критике местных жителей – как и площадка за Городским Дворцом культуры в Бийске, она начала разваливаться буквально с момента установки.

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Взято отсюда