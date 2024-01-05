Всего продаются два земельных участка. На одном из них можно построить еще один дом – там есть все необходимые коммуникации

В Белокурихе на улице Снежной продают коттедж в виде небольшого замка площадью 452 “квадрата”. Объявление размещено на сайте “Авито”. Стоимость объекта составляет 36,9 млн рублей.

“Строил для cебя, пpидумывая все до мелoчeй. Дизaйн здaния выпoлнeн в cтилe нeбольшого зaмкa”, – говорится в описании.

По словам собственника, ремонт в здании выполнен из высококачественных материалов.

На цокольном этаже дома расположен гараж, котельная, прачечная, два санузла, прихожая, бассейн, купель с сауной, душевая, комната отдыха. На первом этаже – кухня, зал с камином, спальня, ванная комната. На втором этаже есть три комнаты, гостиная с камином и санузел с душевой.

Собственник отметил, что в доме есть новая качественная мебель, электроприборы.

Также на территории есть отдельный домик с камином общей площадью 30 “квадратов”.

Ранее сообщалось, что в Горном Алтае продают комплекс с русской печью и лежанкой за 85 млн рублей.

Взято отсюда