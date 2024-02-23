В Белокурихе ветераны и бойцы СВО обучают и воспитывают курсантов ВПК

«Наша база» – так называют эту удивительную площадку активисты – патриоты Белокурихи. Встреча с ними в канун 23 февраля была краткой – людям некогда было «разговоры разговаривать», они готовились ко Дню защитника Отечества (здесь традиционно проходит «марш-бросок» – семейный вариант «Зарницы» для отцов и детей, очень популярный у местных). Но и этого времени хватило, чтобы забрать с собой в обратный путь самые добрые и теплые ощущения от этого знакомства.

Страна одна на всех

Это не постановка. Четыре поколения: деды, отцы, сыновья и внуки стоят плечом к плечу, вместе делают свою непростую, но нужную работу. Конфликт поколений? Нет, не слышали. Россия – она одна на всех.

Ветераны воинского братства, курсанты ВПК, поисковики отряда «Русич», команды Народного фронта и Z-волонтеров – почти все патриотические движения Белокурихи представлены здесь, в просторном «доме» под крышей Алтайской академии гостеприимства. «Дело у всех одно, но направлений много. Каждый находит себе что-то по душе и силам. Очень удобно, что сосредоточены все на единой площадке», – представляет энтузиастов заместитель главы города-курорта по социальным вопросам Наталья Безлюдская.

– Мы не стремимся из каждого курсанта ВПК сделать профессионального военного. Воспитать их хорошими людьми – задача тоже не из простых. Хотя мы и есть центр притяжения. Правильное к правильному, хорошее к хорошему, – рассуждает руководитель клуба военно-патриотического воспитания допризывной молодежи «Гвардеец» Вячеслав Овсиенко.

А его товарищ Александр Аралов, много лет возглавляющий «Клуб пограничников», добавляет:

– Наши отцы-командиры в погранвойсках говорили так: «Вы служите сейчас, и всю жизнь будете служить». В молодости смысл этих слов не вполне был нам понятен, но так и получается. Есть наше большое братство, представленное конкретными делами. Мы работаем.

Виктор – значит победитель

Фамилии его не называем, лица не открываем, называем лишь имя. Он второй год воюет на Украине в составе алтайской роты разведки. Под праздник приехал домой в краткосрочный отпуск и зашел проведать тех, кто провожал его на фронт. Вместе вспомнили, как в сентябре 2022 года добровольцы и мобилизованные наши земляки отправились в учебно-тренировочный центр Омска, толком не зная, как надо одеваться, что брать с собой на полигон. Похолодало тогда в считанные дни сильно, до минусовых значений. Белокуриха практически следом отправила в Омск первый гуманитарный груз: собранные срочно теплые вещи и карематы. С тех пор поток поддержки не иссякает, правда, уже много раз за это время менялись адреса доставки: Оренбургская область, Тоцкий полигон, где формировался алтайский полк, затем ДНР – здесь точки выгрузки отодвигаются постоянно на запад, вместе с линией СВО – по мере продвижения наших войск.

Пользуясь возможностью из первых уст узнать, как там, на фронте, Виктора заваливают вопросами. Как Мальчиш-Кибальчиш, что свято хранит военную тайну, он крайне лаконичен.

«Идет ротация, задачи выполняем, работаем». Не к лицу воину болтливость. В публичном поле достаточно достоверной информации, из которой гражданские могут делать выводы о ситуации на фронте. А то, что иным пользователям нравится разгонять фейки и вбросы – ну так каждому свое.

Этот отпуск, возможность побывать дома – радость для собеседника, о которой он и не мечтал, если честно.

– Я «нежданчиком» приехал, жена Алёна и дочь Аврора не знали, так получилось, – рассказывает Виктор. – Только вышел из боя, мне командир билет вручил: «Все, ты в отпуске, лети». В Белокуриху прибыл рано утром, по пути едва успел «вооружиться» цветами и игрушками для моих девочек. Подошел, постучался, они еще спали, пришлось разбудить…

На руках – не волоком

Мужчины всегда немного стесняются своих чувств. Можно только догадываться, какой лавиной счастья стали для него в тот миг сонное тепло родного дома и обнимающие руки любимой… В конце концов, суровый воин смутился и был рад, когда разговор переключился на работу Волонтёров Победы, поддержку которых однополчане Виктора чувствуют и за тысячи километров.

Очень кстати в окопах сухие души, влажные полотенца, теплые вещи, сублимированные готовые обеды, стоит только кипятком развести. Правда, даже это сложно сделать, если находишься на 1-й линии передовой, под обстрелами. Враг легко может «спалить», простите за каламбур, позицию по обнаруженному источнику тепла, костру или переносной печке. В таких условиях куда безопаснее армейские полнорационные сухпайки. Чтобы разогреть баночку каши с мясом до нужной температуры, достаточно таблетки сухого горючего.

Волонтерские команды региона давно уже организовали свой бессонный «Z-пром», отшивая партии «мягкого груза» для фронта и госпиталей. Так, они усовершенствовали обычные тактические носилки, заменив основу, сетку из строп, на сплошное полотно. Так проще эвакуировать раненых. Но это если волоком приходится тащить по земле, в ситуации «один на один». На практике же, по словам Виктора, который не раз вызволял «трехсотых» из-под огня, работают группы по четыре или шесть человек, выносят на руках, на носилках, и главное тут – удобные гладкие ручки, чтобы не резали ладоней.

«Бать, я с тобой»

Елисей Волошин и Иван Ветров еще школьники, но с малых лет в ВПК, и потому уже определились с дальнейшим жизненным выбором.

Елисей учится в 9-м, а после 11-го намерен поступать в академию ФСБ.

– До того как сюда пришел, я не знал толком, что такое патриотизм. Петь песни Шамана и размахивать флагом на празднике – это всякий может, – рассуждает юноша. – Но что значит любить Родину по-настоящему? Для меня это – уважать ее ценности и всегда быть готовым помочь даже в малом. К примеру, идет пожилой человек с тяжелыми сумками. Не проходи мимо, не жди, что кто-то другой возьмет тяжесть на себя, сделай это сам. Не кричи на всех углах, что первым пойдешь защищать Россию – просто пойди, молча. Не бросай ее, не прячься за границей, когда ты так нужен здесь. И думай о маме – это мой случай. Мы с ней вдвоем живем, и уже обсуждали, конечно, мои планы. В дальнейшем она согласна переехать туда, где будет проходить моя служба – чтобы не расставаться.

Иван Ветров уже этим летом, после выпускного, уедет поступать в академию РВСН. Сейчас он проходит медкомиссию военкомата.

– Семья меня поддерживает – мама, папа, дедушка, бабушка, младший брат Василий – он тоже здесь, в ВПК. Когда началась СВО, мой папа хотел уйти добровольцем. Я ему сказал тогда: «Бать, я с тобой». Не бросил бы его. Так же, как он меня никогда не бросал. Защищать Россию – это и семью свою защищать. Но отца не взяли. Я тоже решил для начала стать офицером, – рассказывает свою историю молодой человек.

И гуманитарка тоже

Логистика формирования гуманитарных грузов в Белокурихе отлажена такая, что сбои и путаница исключены. Лидеры общественных организаций стоят на всех ключевых этапах. Юрий Пасюта (отделение Союза ветеранов Афганистана) координирует ветеранский актив, Людмила Малова – местных волонтеров. Уже знакомый нам Александр Аралов занимается закупками, потому что знает, к каким поставщикам обращаться, где можно быстро и бесплатно сделать ТО автомобиля, уходящего за «ленточку». На Вячеславе Овсиенко – логистика, связь с воинами, работа с заявками. Он же бессменный сопровождающий гумконвоев из Белокурихи. Посылки идут и местным воинам, и с окрестных территорий. Потому что все они – «наши ребятишки». Привыкший ко многому в таких поездках, Овсиенко не перестает удивляться историям невероятным, но все же случающимся:

– Недавно вручаю посылку, на ней обратный адрес – Сычёвка. У приехавшего получать ее парня в глазах – удивление, радость. Оказалось, он и сам сычевский! Однажды пришли в коробке перчатки огромного размера, мы недоумевали – кому такие подойдут? Но они нашли своего хозяина, ротного богатыря, руки у него как раз такие, что «подковы гнут, как калачи». А вот моя личная история. Доставил машину добра на место, мужики в точке разгрузки уже знакомые, обнялись как родные. «А у нас, – говорят, – для тебя подарок». И выходит Ромка, племянник мой родной. Не верю глазам своим – как, откуда? Выяснилось, что на следующий день их часть перебрасывают в другой район, и перед этим он успел на рынок заскочить за запчастями к автомобилю. Увидел УАЗ с надписью «Белокуриха» на борту, представился ребятам, сказал, что родом из этого города и дядька его там живет. А те как раз ехали гуманитарку встречать. Времени у всех в обрез, но посадили его в машину: «Давай бегом, он уже на подъезде, дядька твой, через пять минут увидитесь».

Пока мы слушали истории бывалых, пока рассматривали, затаив дыхание, находки, сделанные поисковиками отряда «Русич» под Калугой, на Зайцевой горе (там воевала сформированная на Алтае 298-я дивизия), Виктор устроил для курсантов мастер-класс по приемам ведения боя с автоматом. Любуясь удалой силой и ловкостью парней, я подумала в тот момент: как и тысячам женщин России, мне больше всего на свете хочется, чтобы поколение детей и внуков «героев былых времен» жило в мире. А если вдруг не получается, как сейчас – что ж, благословим их на славную долю защитников Отечества.

Фото: Олег Богданов Фото: Олег Богданов Фото: Олег Богданов Фото: Олег Богданов

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Взято отсюда.

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