В Бердске 12-летний хоккеист погиб по дороге в школу

Хоккей. Шайба Фото: Pixabay

Подросток шел в школу, однако по дороге неудачно упал и получил серьезные травмы, которые оказались не совместимыми с жизнью

В городе Бердске Новосибирской области 12-летний игрок хоккейной команды “Кристалл” погиб по дороге в школу, сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

По данным источника, ребенок шел в лицей №6. Однако около здания учебного заведения он поскользнулся и упал, ударившись головой о бордюр.

Прибывшие на место медики не смогли его спасти. Команда организовала постамент в память о товарище.

Сейчас следователи разбираются в случившемся.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на пожаре погиб 12-летний подросток. Следователи возбудили уголовное дело по статье “Причинение смерти по неосторожности”.

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