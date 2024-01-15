В Березовке Тюменцевского района появилась качественная мобильная связь и Интернет

Современная сотовая связь и быстрый Интернет появились в селе Березовка Тюменцевского района. На прошлой неделе здесь открыли базовую станцию мобильной связи. Это стало возможным благодаря специальному проекту от компании ПАО «ВымпелКом».

Вопрос качества связи в селе был на контроле в Правительстве региона и у местной администрации. После обращения жителей на «прямую линию» с Губернатором края Виктор Томенко дал поручение найти решение вопроса.

Администрацией Тюменцевского района был определен земельный участок для установки базовой станции. И уже в начале января оператор сотовой связи Билайн завершил монтаж телекоммуникационного оборудования.

12 января в Березовке запустили базовую станцию, а также оформили SIM-карты для местных жителей. Теперь жители Березовки обеспечены мобильной связью и высокоскоростным интернетом. В открытии станции приняли участие председатель комитета Алтайского Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, депутат по округу Игорь Панарин, а также министр цифрового развития края Евгений Зрюмов, директор регионального отделения «ВымпелКом» Алексей Мартынов и глава района Иван Дитц.

«В Алтайском крае хорошими темпами идет реализация федеральной программы по устранению цифрового неравенства в крае. За три года станции были установлены в 139 селах. В Тюменцевском районе связь по этой программе появилась в девяти населенных пунктах. Данная работа будет продолжена и в нынешнем году. Отрадно, что такая возможность появилась у жителей Березовки», – отметил Игорь Панарин.

По данным Минцифры, за 2023 год в Алтайском крае сотовая связь появилась в 46 маленьких селах.