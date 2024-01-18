В Бийск и Шерегеш запустят железнодорожный тур из Новосибирска

В 2024 году в России запустят новый туристический маршрут по горнолыжным курортам Сибири. Планируется, что железнодорожный тур из Новосибирска в Шерегеш и Бийск станет поездкой «выходного дня».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение» (МАСС), создание маршрута обсуждается с лета 2023 года представителями турбизнеса, «РЖД» и компаний-перевозчиков.

Стороны уже просчитали варианты цены – конкретные цифры не называют, но заявляют, что они «достаточно интересны для обзорной экскурсии». Целевой аудиторией станут жители Новосибирска, туристы и командированные в столицу Сибири специалисты, у которых появится возможность за три дня посетить и Алтай, и Кузбасс.

Председатель исполкома МАСС Геннадий Гусельников поделился, что необходимо будет загрузить пассажирами не менее 8 вагонов, чтобы «экономику привести к рентабельности». «РЖД» уже готово запустить поезда по маршруту, сейчас решается вопрос с туроператорами.

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