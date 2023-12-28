Скорая помощь Фото: pixabay.com
Ребенок получил различные травмы. В состоянии средней тяжести его госпитализировали. Такие происшествия в этом сезоне не единичны, отмечают медики
В районе лесопарковой зоны АБ в Бийске 14-летний подросток катался с горки на снегокате и получил серьезные травмы, рассказали в Telegram-канале городской станции скорой медицинской помощи.
Медиков на место вызвал мужчина, который оказался рядом. Бригада скорой помощи прибыла в течение 12 минут.
“У пострадавшего были выявлены различные травмы. В состоянии средней тяжести мальчика доставили в детскую больницу. Он был госпитализирован”, – сообщил главный фельдшер ССМП Максим Максимкин.
Напомним, 20 ноября 2022 года в Бийске подросток при катании на тюбинге врезался в машину и получил смертельные травмы.
Взято отсюда