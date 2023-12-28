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В Бийске 14-летний подросток получил травмы при катании на снегокате

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В Бийске 14-летний подросток получил травмы при катании на снегокате

Скорая помощь Фото: pixabay.com

Ребенок получил различные травмы. В состоянии средней тяжести его госпитализировали. Такие происшествия в этом сезоне не единичны, отмечают медики

В районе лесопарковой зоны АБ в Бийске 14-летний подросток катался с горки на снегокате и получил серьезные травмы, рассказали в Telegram-канале городской станции скорой медицинской помощи.

Медиков на место вызвал мужчина, который оказался рядом. Бригада скорой помощи прибыла в течение 12 минут.

“У пострадавшего были выявлены различные травмы. В состоянии средней тяжести мальчика доставили в детскую больницу. Он был госпитализирован”, – сообщил главный фельдшер ССМП Максим Максимкин.

Напомним, 20 ноября 2022 года в Бийске подросток при катании на тюбинге врезался в машину и получил смертельные травмы.

Взято отсюда

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