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В Бийске 14-летний подросток получил травму при катании на снегокате

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В Бийске 14-летний подросток получил травму при катании на снегокате

Подросток получил травмы различной степени тяжести

В Бийске спуск с горы для 14-летнего школьника обернулся серьезными травмами, сообщает “Станция скорой медицинской помощи Бийска”.

Несчастный случай произошел в районе лесопарковой зоны АБ. Мальчик получил травмы, спускаясь на снегокате с горы. Медиков для оказания помощи вызвал мужчина, который оказался рядом.

 – Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место в течение 12 минут. У пострадавшего были выявлены различные травмы. В состоянии средней тяжести мальчика доставили в детскую больницу. Он был госпитализирован, – сообщил Максим Максимкин, главный фельдшер ССМП.

Отметим, что такие происшествия в этом сезоне не единичны. Стоит не забывать, что зимние развлечения без соблюдения правил безопасности могут привести к серьезным последствиям.

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