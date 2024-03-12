В Бийске 17 марта пройдет празднование Масленицы на Петровском бульваре

Праздничное мероприятие состоится на Петровском бульваре 17 марта в 12:00 часов
Бийчан после долгих выходных, связанных с празднованием Международного женского дня, ждет масленичная неделя.
В Бийске праздничное действо “Широкая Масленица” состоится на Петровском бульваре 17 марта 2024 года в 12:00 часов, сообщает администрация города.
На днях на данной общественной территории состоялся выездной организационный комитет, в ходе которого были рассмотрены различные вопросы, касающиеся проведения “Масленицы”.
Участники совещания обсудили места расположения игровых пространств, торговли, самого чучела, а также вопросы безопасности.Масленица Фото: пресс-центр администрации г. Бийска
На праздник приглашаются юные бийчане и их родители. Бийчан ждет насыщенное творческое представление, которое готовят артисты молодежного центра “Родина”. Будут различные выступления и веселые игры, а также спортивные состязания и традиционное сжигание чучела.
В мэрии отметили, что для участников подготовлены хорошие подарки от спонсоров.
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Взято отсюда