В Бийске 22-25 января сохранится режим “черного неба”

На территории Барнаула и Бийска сохраняется повышенная концентрация загрязняющих веществ, находящихся в воздухе

Согласно данным Алтайского ЦГМС, повышенная концентрация загрязняющих веществ, находящихся в воздухе, продлевает режим “черного неба” до конца этой недели, а может даже захватить и следующую неделю.

По прогнозам специалистов, погода особо не поменяется до 25 января, поэтому в период с 18 часов 22 января до 18 часов 25 января на территории Барнаула и Бийска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности.

Синоптики рекомендуют меньше находиться на улице утром и вечером (это время максимальной концентрации вредных веществ), а также отказаться в эти часы от проветривания помещений. Если вы ходите на работу пешком, то лучше выстраивать маршрут между домами или по аллее, а не вдоль дороги.

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Взято отсюда