реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Бийске 22-25 января сохранится режим “черного неба”

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Бийске 22-25 января сохранится режим "черного неба"

На территории Барнаула и Бийска сохраняется повышенная концентрация загрязняющих веществ, находящихся в воздухе

Согласно данным Алтайского ЦГМС, повышенная концентрация загрязняющих веществ, находящихся в воздухе, продлевает режим “черного неба” до конца этой недели, а может даже захватить и следующую неделю.

По прогнозам специалистов, погода особо не поменяется до 25 января, поэтому в период с 18 часов 22 января до 18 часов 25 января на территории Барнаула и Бийска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности.

Синоптики рекомендуют меньше находиться на улице утром и вечером (это время максимальной концентрации вредных веществ), а также отказаться в эти часы от проветривания помещений. Если вы ходите на работу пешком, то лучше выстраивать маршрут между домами или по аллее, а не вдоль дороги.

погода гисметео , погода район недели ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Создание автобусного предприятия на базе Горэлектротранса обсудили в администрации Барнаула

22.01.2024

 Авто и дороги

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку тротуаров

22.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

Создание автобусного предприятия на базе Горэлектротранса обсудили в администрации Барнаула

22.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку тротуаров

22.01.2024

 Новости Алтай

Бийские росгвардейцы устроили конкурс на лучшую ледяную фигуру: посмотрите, что они налепили

22.01.2024

 Новости Алтай

Алтайские силовики обвиняют барнаульца в подготовке теракта. Мужчину заключили под стражу

22.01.2024

 Новости Алтай

Молодежный театр Алтая готовит к показу спектакль «Чучело» по повести Железнякова

22.01.2024

 Новости Алтай

«Жадненькая торговля». Почему в Барнауле подорожали огурцы — ответ экономиста

22.01.2024

 Новости Алтай

Никакого пива после девяти. В Алтайском крае сняли с рассмотрения закон о продлении продажи алкоголя

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске