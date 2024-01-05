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В Бийске 5 января водитель рейсового автобуса сбил 10-летнюю девочку

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В Бийске 5 января водитель рейсового автобуса сбил 10-летнюю девочку

Водитель рейсового автобуса наехал на 10-летнюю девочку, когда она с мамой переходила дорогу по пешеходному переходу на красный свет

5 января в Бийске произошло ДТП с участием рейсового автобуса и пешехода, сообщает “Амител” со ссылкой на Госавтоинспекцию Алтайского края. Авария случилась в 11.17 возле дома по ул. Красноармейской, 85. 

По предварительным данным, 53-летний водитель автобуса маршрута “Бийск-Барнаул”, двигаясь от ул. Казанцевых к пер. Училищному, совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая вместе с мамой переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.

Девочка получила травмы различной степени тяжести, госпитализирована. Мать девочки, водитель и 43 пассажира автобуса не пострадали. По факту ДТП проводится проверка. 

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Взято отсюда

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