В Бийске 56 молодых семей получили сертификаты на приобретение жилья

Максимальный срок ожидания в очереди составляет 1,5 года

В Бийске продолжается реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей», которая начала работать с 2006 года.

По информации администрации города, за период с 2006 по 2023 годы молодым семьям было предоставлено 2004 социальные выплаты на общую сумму 1 млрд 200 млн.руб., в том числе доля бюджета города составила 313,7 млн.руб. В настоящее время выплаты ведутся по утвержденной ранее программе в период на 2020-2024 годы.

Так, 1 июня 2023 года был сформирован список участников муниципальной программы, куда были включены молодые семьи, изъявивших желание участвовать в программе. Всего – 86 семей. В 2024 году свидетельства о праве на получение социальных выплат пока получат 56 семей.

На софинансирование расходных обязательств, направленных на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья в рамках подпрограммы в 2024 году из федерального и краевого бюджетов выделено субсидий в размере 28,1 млн. руб. Объем средств бюджета города, направляемых на реализацию программы в 2024 году, утвержден в объеме 14, 025 млн.руб.

– Стоит отметить, что сегодня максимальный срок ожидания получения социальных выплат составляет 1,5 года, – отмечают в мэрии.

Ранее максимальный срок ожидания получателей социальных выплат 2020 года составлял семь лет.

яндекс погода , погода воронеж ,

Взято отсюда