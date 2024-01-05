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В Бийске автобус сбил девятилетнюю девочку — мама переводила ее на красный свет светофора

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Школьницу доставили в больницу с травмами различной степени тяжести

В Бийске автобус сбил девятилетнюю девочку — мама переводила ее на красный свет светофора

Сегодня, 5 января, в Бийске на регулируемом пешеходном переходе автобус Бийск — Барнаул сбил девятилетнюю девочку. Как сообщает пресс-служба краевого МВД, мама пострадавшей переводила ее через дорогу на красный свет светофора.

— В результате ДТП ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован в ЦРБ города Бийска. Мать девочки, водитель автобуса и находившиеся в салоне 43 пассажира не пострадали. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия, — говорится в сообщении МВД.

Накануне в Алтайском крае на месте гибели Евдокимова в жесткой аварии пострадали три человека — на трассе «Тойота» смялась об грузовик.

Взято Источник
06.01.2024

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