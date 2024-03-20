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В Бийске автобусы №77 не выйдут на маршрут из-за лужи на ул. Социалистическая

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В Бийске автобусы №77 не выйдут на маршрут из-за лужи на ул. Социалистическая

Затопленные водой дороги не дают возможности транспорту передвигаться нормально

Сегодня, 20 марта, как и вчера улица Социалистическая в Бийске до сих пор остается заполненная водой. Тонет в этом “море” личный транспорт граждан, но еще хуже приходится городскому, ведь возможности объехать ее у них просто нет. 

Точка кипения настала сегодня ближе к 11.00 часам. Маршрутка №77, заходя в лужу на проблемной улице, погружается в воду буквально наполовину, и все затекает в транспорт. Водитель последней маршрутки, отважившейся на рейс приглашает пассажиров пройти на “корму”. 

– Посмотрите, как плывем. Сейчас до центра – и в гараж. Я так думаю, два-три рейса до Треста может быть и все. Посидим, подождем. Нам говорили – здесь четыре насоса работает, но сами видите,  – объясняет он взволнованным бийчанам.

И волнение не напрасно – как сообщили “БР” в МУП “Городской транспортный диспетчерский центр”, пока не будет решена проблема, которая буквально приводит общественный транспорт в негодность, перевозчики работать не будут. 

– Мы же не можем заставить их по этой луже ездить, – отмечают в диспетчерской. – В данный момент, 20 марта на 11.00, ни одной маршрутки №77 не будет. Последняя сейчас до центра доедет и тоже сойдет. Пока не откачают лужу на ул. Социалистическая.

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Взято отсюда

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