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В Бийске, Барнауле и Рубцовске ведут борьбу с локальными подтоплениями

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В Бийске, Барнауле и Рубцовске ведут борьбу с локальными подтоплениями

В Алтайском крае резко потеплело и на дорогах образовались огромные лужи, а местами затруднён проезд транспорта.

Из Рубцовска в МЧС поступили сообщения о локальных подтоплениях талыми водами придворовых территорий, подвалов и погребов. Власти муниципалитетов организуют работы по устройству водоотводных каналов, при помощи мотопомп и специальной техники идёт откачка воды. В Бийске тоже есть затопленные улицы. На улице Амурской в воде даже остановка автобуса. Стоит вода на улицах Сибирской, Социалистической, Севастопольской. На Севастопольской, к тому же, не работает ливневая канализация. В наукограде, сообщает издание «Бийский рабочий», на время останавливали движение автобусного маршрута №77 для безопасности перевозок. Воду в проблемных точках тут тоже откачивают. В Барнауле у торгового центра «Гора» не первый год в такую погоду текут реки и «плавают» машины. Прорвало ливнёвку при повороте с проспекта Строителей на Павловский тракт. В МЧС сообщают, что в столице края и ряде районов только за минувшие сутки вывезли больше 4000 кубометров снега, очистили свыше 4 км ливневых стоков. Главк ведёт круглосуточный мониторинг паводковой ситуации. В ведомстве призывают хозяев своевременно расчищать стоки и канавы для ухода воды, проверить гидроизоляцию частных погребов и подвалов, подготовить водоотводы.

Николай Березовский (Рубцовск)

Взято отсюда.

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