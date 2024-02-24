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В Бийске бывшее общежитие продают под гостиницу или медицинский стационар

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В Бийске бывшее общежитие продают под гостиницу или медицинский стационар

Имущественный комплекс расположен рядом с рекой

В Бийске выставили на продажу комплекс зданий, расположенных рядом с коммунальным мостом. Самое большое из них – высотой в четыре этажа. Здание – ещё 1957 года постройки. 

Раньше здесь располагалось общежитие обувной фабрики. 

Собственник описывает здание как сейсмоустойчивое и крепкое, с заложеными железобетонные связки по всем этажам и фундаментом на 3,5 метра вглубь земли. 

На четвертом этаже уже есть просторные залы с прекрасными видами на реку Бия и коммунальный мост.

Есть возможность в перспективе возвести пятый этаж.

В Бийске здание бывшего общежития продают под гостиницу или медицинский стационар Фото: Авито

Соседнее кирпичное здание – высотой в два этажа, оно сдается в аренду под производство. Таких зданий три, у всех есть арендаторы. Также в комплекс входят гараж, своя столярка, кочегарка и банька. 

Объект расположен рядом с трассами на Горный Алтай и Белокуриху, так что новым собственникам здание предлагают под гостиницу. Так же по мнению нынешних владельцев оно идеально подойдет под медицинский центр или стационар. 

Стоимость комплекса – 79 млн руб. 

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Взято отсюда

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