В Бийске бывшее общежитие продают под гостиницу или медицинский стационар

Имущественный комплекс расположен рядом с рекой

В Бийске выставили на продажу комплекс зданий, расположенных рядом с коммунальным мостом. Самое большое из них – высотой в четыре этажа. Здание – ещё 1957 года постройки.

Раньше здесь располагалось общежитие обувной фабрики.

Собственник описывает здание как сейсмоустойчивое и крепкое, с заложеными железобетонные связки по всем этажам и фундаментом на 3,5 метра вглубь земли.

На четвертом этаже уже есть просторные залы с прекрасными видами на реку Бия и коммунальный мост.

Есть возможность в перспективе возвести пятый этаж.

В Бийске здание бывшего общежития продают под гостиницу или медицинский стационар Фото: Авито

Соседнее кирпичное здание – высотой в два этажа, оно сдается в аренду под производство. Таких зданий три, у всех есть арендаторы. Также в комплекс входят гараж, своя столярка, кочегарка и банька.

Объект расположен рядом с трассами на Горный Алтай и Белокуриху, так что новым собственникам здание предлагают под гостиницу. Так же по мнению нынешних владельцев оно идеально подойдет под медицинский центр или стационар.

Стоимость комплекса – 79 млн руб.

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Взято отсюда