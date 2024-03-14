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В Бийске часть техники для откачки воды работает в частном секторе

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В Бийске часть техники для откачки воды работает в частном секторе

Несмотря на большой объем работы в городе, оставлять в беде частные домовладения в администрации не будут

В Бийске все силы администрации брошены на наведение порядка на дорогах, а именно на уборку улиц от наледи в моменты заморозок и откачки воды, когда наступает потепление. Просьбы обратить внимание на тот или иной участок уже по традиции поступают главе города Виктору Щигреву на его ТГ-канал. 

  • От перекрестка Васильева-Трофимова невозможно проехать к бассейну “Дельфин”, – сообщают в чате. 
  • Вчера все замерзло на всех улицах города, люди падают, получают травмы. 
  • По ул. Амурской большая лужа от поворота и до ее середины. Остановка автобуса недоступна, у детей нет возможности спокойно перейти дорогу, пешеходника нет, тротуар только на другой стороне дороги. 
  • Раньше на дорогах не было бордюров, вся вода уходила по обочинам.  Наделали красоту , обочины в бордюрах, некуда деваться воде. Ливневок нет. И как правило, где зебра на дороге,  ниже уровень , вся вода после дождей там на пешеходных переходах . 

По информации специалистов отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи МКУ «Управление ЖКХ, Б и ДХ администрации города Бийска», работы по откачке талых и дождевых вод производят в определенной последовательности, все заявки по откачке воды отрабатываются. Работают как “Водоканал”, так и частники, сообщают в администрации Бийска. И поясняют – объемы воды за день большие.

– Все службы задействованы, делаем все возможное, чтобы справиться с талым снегом. Часть техники приходится перебрасывать с дорог к домам частного сектора, которые сильно подтапливает, чтобы не затопило дома. Их тоже нельзя бросать в беде, – объясняют в мэрии.

Уточняется, что на данный сложный для города период, все сотрудники и вся техника работают в различных его уголках для стабилизации ситуации. 

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Взято отсюда

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