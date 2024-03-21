В Бийске дети-пешеходы едва не пострадали в ДТП на ул. Ленинградской

Обстоятельства ДТП устанавливаются

20 марта в Бийске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие на ул. Ленинградской в районе ост. Родник, сообщает “ЧП Бийск”.

На кадрах видео видно, что одна из машин не уступила дорогу другой. В результате произошло столкновение транспортных средств. От удара один из автомобилей откинуло на тротуар, где в этот момент шли двое детей. Трагедии чудом удалось избежать.

ДТП. Фото: “ЧП Бийск”

На место прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Взято отсюда