В Бийске дети продолжают кататься на небезопасных горках, несмотря на запреты

Следует соблюдать правила безопасности и не рисковать жизнью и здоровьем

В Бийске добровольцы поисково-спасательного отряда СпасАлтай22 в ходе рейда по местам несанкционированных снежных горок заметили, что дети катаются с горки на лед там, где рядом проталина, сообщает “ЧП Бийск”.

Так, пройдя вдоль берега реки в районе Зеленого Клина было замечено много детей, которые без сопровождения взрослых катались с горы в реку на тюбингах и ледянках.

“Ребенок скатывается с горки и чуть не попадает в проталину”, – отметили добровольцы.

Бийчанам напоминают, что катание с горок должно происходить только в специально отведенных для этого местах, а также с соблюдением правил безопасности.

Катание с горки на лед реки может быть опасным и привести к травмам и даже гибели.

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Взято отсюда