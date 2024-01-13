Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Бийске дети продолжают кататься на небезопасных горках, несмотря на запреты

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Бийске дети продолжают кататься на небезопасных горках, несмотря на запреты

Следует соблюдать правила безопасности и не рисковать жизнью и здоровьем

В Бийске добровольцы поисково-спасательного отряда СпасАлтай22 в ходе рейда по местам несанкционированных снежных горок заметили, что дети катаются с горки на лед там, где рядом проталина, сообщает “ЧП Бийск”.

Так, пройдя вдоль берега реки в районе Зеленого Клина было замечено много детей, которые без сопровождения взрослых катались с горы в реку на тюбингах и ледянках.

“Ребенок скатывается с горки и чуть не попадает в проталину”, – отметили добровольцы.

Бийчанам напоминают, что катание с горок должно происходить только в специально отведенных для этого местах, а также с соблюдением правил безопасности.

Катание с горки на лед реки может быть опасным и привести к травмам и даже гибели. 

прогноз погоды на день , погода в петербурге ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

«Должны воспринять как очередной вызов». Сколько денег потратят на медицину в 2024 году и почему этого недостаточно

13.01.2024

 Новости Алтай

«Может требоваться помощь психиатра». Зачем мать вывела ребенка на мороз без обуви

13.01.2024

 Новости Алтай

Диабет, инсульт, рак: 15 болезней, о которых расскажет ваш язык

13.01.2024

 Новости Алтай

«Это построение биографической памяти». Почему мы пересматриваем советские фильмы по сто раз

13.01.2024

 Новости Алтай

Парное или пастеризованное? Какое молоко полезно и кому от него лучше отказаться — объяснение экспертов

13.01.2024

 Новости Алтай

Массовые смерти, большая война и страшные болезни: известная провидица дала прогноз на 2024 год

13.01.2024

 Новости Алтай

От Японии до Америки: 10 россиян, которые нашли счастье за границей, — честные истории о жизни в новой стране

13.01.2024

 Новости Алтай

Огонь высотой 50 метров: мощный пожар уничтожает склад Wildberries под Петербургом

13.01.2024

 Новости Алтай

«Взлет невозможен». Почему севший в пшеничном поле самолет больше не поднимется в небо — мнения экспертов

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix