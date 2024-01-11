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В Бийске для осужденных провели новогодние мероприятия

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В Бийске для осужденных провели новогодние мероприятия

Осужденные при содействии администрации учреждения провели большой новогодний концерт

В Бийске с целью обеспечения полезной занятости спецконтингента в период новогодних и рождественских праздников в КП-2 и СИЗО-2 были организованы культурно-массовые и спортивные мероприятия, сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

Осужденным транслировали поздравления руководства учреждения, новогодние телепередачи и художественные фильмы. Были проведены тематические викторины, турниры по различным видам спорта.

В учреждениях выбрали лучшую новогоднюю стенгазету и поздравительную открытку.

В КП-2 осужденные при содействии администрации учреждения провели большой новогодний концерт. Осужденные подготовили коллективные и сольные творческие номера.

Одним из лучших, по мнению зрителей, стало выступление осужденного Константина Лаврова – участника городского вокального фестиваля “Поющий город”.

Самые активные осужденные за участие в новогодних мероприятиях поощрены правами начальника учреждения.

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