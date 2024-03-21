В Бийске для проведения внеплановых работ отключат горячую воду и отопление

Работы начнутся 21 марта с 10:00 часов

В Бийске для проведения внеплановых профилактических работ на котельных №10 и №6 ограничат подачу ресурсов потребителям, сообщает СГК.

Работы на двух малых теплоисточниках начнутся 21 марта с 10:00 часов. На их выполнение отводится не более шести часов.

В это время горячей воды не будет по адресам:

ул. Горького, 69,

пер. Ключевской, 1,

ул. Краснооктябрьская, 62, 64,

пер. Сосновый, 1,

ул. Тургенева, 82а, 82б,

ул. Шишкова, 32

Горячей воды и отопления:

Солнечная поляна, 2, 9, 15, 16, 20, 26.

пер. Прядильный, 5, 7,

ул. Гражданская, 176А,

ул. Граничная, 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 18/2, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29а, 29, 30а, 31, 32, 33, 35, 39в, 40, 42, 44,

ул. Льнокомбинат, 10/1, 10, 11/1, 11/2, 13, 14, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 15е, 15ж, 16, 16/1, 16/2, 17, 18, 17/1, 17/2, 17/3, 21, 21/1, 21/3, 22, 22/1, 23, 24/1, 27, 29, 30, 33/1, 37, 37б, 46, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 64, 64/1, 65, 65/1, 66, 68, 68/1, 68/2, 68/3, 70а, 71, 72/1, 73, 74, 75, 76/2, 83, 84, 85

Отметим, что погода в Бийске сейчас с небольшим минусом. Днем – до 0℃, что не должно повлиять на резкое снижение температуры в жилых домах.

Специалисты СГК приносят извинения за возможные неудобства и постараются выполнить мероприятия оперативно.

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Взято отсюда