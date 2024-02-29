В Бийске дорожная техника работает на ул. Матросова, где произошла авария

Горожане отмечают, что состояние дорог становится частой причиной ДТП

В Бийске на ул. Матросова, где утром произошло серьезное-дорожно транспортное происшествие, очевидцы заметили дорожную технику.

Возможно, дорожники убирают ледяную колею, по причине которой в городе участились случаи ДТП. Бийчане отмечают, что именно из-за образовавшейся колеи не только на ул. Матросова, но и на ул. Социалистической автомобили просто выкидывает на встречную полосу, где происходит столкновение с другим транспортом.

Как стало известно “БР”, в аварии, которая произошла утром на ул. Матросова, пострадали два человека. Медики скорой медицинской помощи доставили пострадавших в Центральную городскую больницу.

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Взято отсюда