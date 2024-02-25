В Бийске дорожные службы вывозят снег и убирают колею

Дорожные службы работают без выходных

В Бийске идет активная работа по наведению порядка на городских улицах. Об этом сообщил в своем ТГ-канале мэр Виктор Щигрев.

По словам мэра, дорожные службы работают без выходных. Грейдеры счищают колею по улицам города. Дорожники вывозят снег.

Работы ведутся как в дневное время, так и ночью. Так, на кадрах видно, что дорожники активно работают на ул. Мерлина и ул. Кутузова.

Уборка снега. Фото: скриншот из видео ТГ-канал Виктора Щигрева.

Щигрев отметил, что в восточной части города производятся такие же работы.

Бийчане тут же отметили, что после расчистки улиц от снега будет намного лучше переходить дорогу, да и водителям колея на дороге не будет доставлять неудобства.

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Взято отсюда