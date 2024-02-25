реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В Бийске дорожные службы вывозят снег и убирают колею

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Бийске дорожные службы вывозят снег и убирают колею

Дорожные службы работают без выходных

В Бийске идет активная работа по наведению порядка на городских улицах. Об этом сообщил в своем ТГ-канале мэр Виктор Щигрев.

По словам мэра, дорожные службы работают без выходных. Грейдеры счищают колею по улицам города. Дорожники вывозят снег.

Работы ведутся как в дневное время, так и ночью. Так, на кадрах видно, что дорожники активно работают на ул. Мерлина и ул. Кутузова.

Уборка снега. Фото: скриншот из видео ТГ-канал Виктора Щигрева.

Щигрев отметил, что в восточной части города производятся такие же работы.

Бийчане тут же отметили, что после расчистки улиц от снега будет намного лучше переходить дорогу, да и водителям колея на дороге не будет доставлять неудобства.

точный прогноз погоды , погода в самаре ,

Взято отсюда

горняк22 телеграм
После избиения посетителей бара бойцами ЧВК в Крыму возбудили уголовное дело

После избиения посетителей бара бойцами ЧВК в Крыму возбудили уголовное дело

После драки в баре в Крыму с участием ЧВК возбудили…

Узнать больше
Зеленский предложил Италии способ борьбы со сторонниками Путина

Зеленский предложил Италии способ борьбы со сторонниками Путина

Зеленский предложил лишать виз сторонников Путина и вытеснять их из…

Узнать больше
Кучеров установил достижение в текущем сезоне НХЛ

Кучеров установил достижение в текущем сезоне НХЛ

Хоккеист Никита Кучеров первым достиг отметки в 100 очков в…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp