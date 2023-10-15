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В Бийске два человека пострадали в массовой аварии

редактор ГОРНЯК2201 минуты

ДТП. Знак Фото: pexels.com

Судя по кадрам из соцсетей, все участники ДТП получили серьезные механические повреждения, один из автомобилей врезался в металлическое ограждение

Вечером 13 октября в Бийске на улице Митрофанова произошла массовая авария, сообщает “Станция скорой медицинской помощи (Бийск)” в Telegram.

По словам очевидцев, в аварии участвовали четыре автомобиля, пишет “Деловой Бийск”.

Вызов в “скорую” поступил в 20.01. Первая бригада прибыла на место спустя 10 минут.

В результате случившегося пострадали два человека – 27-летний пешеход и 20-летняя девушка, которая находилась в одном из транспортных средств. Пострадавших доставили в ЦГБ.

“Девушка находилась в состоянии средней степени тяжести, мужчина – в тяжелом,– сообщил главный фельдшер “Станции скорой медицинской помощи Бийска” Максим Максимкин.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Барнауле фура “вписалась” в легковушку на проспекте Калинина.

Источник

горняк
горняк локтевский

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