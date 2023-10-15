В Бийске два человека пострадали в массовой аварии
ДТП. Знак Фото: pexels.com
Судя по кадрам из соцсетей, все участники ДТП получили серьезные механические повреждения, один из автомобилей врезался в металлическое ограждение
Вечером 13 октября в Бийске на улице Митрофанова произошла массовая авария, сообщает “Станция скорой медицинской помощи (Бийск)” в Telegram.
По словам очевидцев, в аварии участвовали четыре автомобиля, пишет “Деловой Бийск”.
Вызов в “скорую” поступил в 20.01. Первая бригада прибыла на место спустя 10 минут.
В результате случившегося пострадали два человека – 27-летний пешеход и 20-летняя девушка, которая находилась в одном из транспортных средств. Пострадавших доставили в ЦГБ.
“Девушка находилась в состоянии средней степени тяжести, мужчина – в тяжелом,– сообщил главный фельдшер “Станции скорой медицинской помощи Бийска” Максим Максимкин.
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.
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