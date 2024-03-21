Дети были на тротуаре в тот момент, когда туда вынесло один из автомобилей. Школьников не задело, лишь немного окатило водой из лужи

20 марта в Бийске на улице Ленинградской двое детей чудом не оказались под колесами попавшей в ДТП машины. Об этом сообщил Telegram-канал “ЧП Бийск”.

Авария произошла в районе остановки “Родник”. После столкновения авто откинуло на тротуар, где шли дети.

В результате одна из машин снесла дорожный знак. Оба автомобиля получили повреждения. О травмах водителей и пассажиров не сообщается. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в Алтайском крае на трассе Змеиногорск – Рубцовск иномарка столкнулась с фурой. От удара часть легковушки сильно смяло, но обошлось без пострадавших.

Взято отсюда